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У Швейцарії точаться дебати з приводу скасування заборони на реекспорт боєприпасів у країни, залучені в збройні конфлікти

5 березня, 2023 неділя
17:42
Світ Швейцарія

У парламенті Швейцарії точаться запеклі дебати з питання доцільності скасування заборони реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в країни, залучені в збройні конфлікти

Про це стало відомо з матеріалу суспільного мовника Швейцарії SwissInfo.

Видання повідомило, що посли Франції та Нідерландів закликали Швейцарію з метою зміцнення європейської безпеки переглянути свій порядок реекспорту бронетехніки та боєприпасів швейцарського виробництва.

"Якщо Україна програє війну, то європейська безпека опиниться під загрозою", - сказав Фредерік Журнес, посол Франції у Швейцарії.

Він зокрема додав, що поставки озброєнь для захисту України допомагають "захистити нашу свободу".

Додається, що посол Нідерландів Гедда Самсон поділяє цю думку. Вона розуміє сенс і призначення дебатів про нейтралітет, що ведуться в країні, але швейцарська влада "повинна вивчити всі можливості для підтримки України". Швейцарія, за словами дипломата, прийняла значно більше біженців з України на душу населення, ніж Франція або Нідерланди, але це не знімає питань, пов'язаних із реекспортом озброєнь.

Видання повідомляє, що заяви послів прозвучали на тлі палких дискусій у швейцарському парламенті з питання про доцільність, можливість та умови скасування заборони на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в країни, залучені в збройні конфлікти. Відомо, що минулого тижня Німеччина направила на адресу міністра оборони Швейцарії Віоли Амхерд звернення з проханням дозволити продати швейцарські списані танки Leopard 2 назад його виробнику, компанії "Рейнметалл". Берлін міг би тим самим поповнити свій парк таких бойових машин замість тих, що були відправлені в Україну.

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Очікується, що парламент Швейцарії незабаром ухвалить рішення щодо танкового питання, а також щодо питання перегляду умов реекспорту в Україну боєприпасів швейцарського виробництва з третьої країни. "

Ніхто не просить Швейцарію постачати зброю безпосередньо в Україну. Ми розуміємо, що це несумісне з її нейтралітетом", - зазначив посол Фредерік Журнес. "Йдеться про реекспорт швейцарських озброєнь і боєприпасів, які вже перебувають на складах наших європейських партнерів. Якщо їхній реекспорт буде заблоковано, то це стане проблемою для Європи".

Посли двох країн не вважають, що такі прохання на адресу Берна мають суто символічний характер, будучи способом перетягнути Швейцарію на одну зі сторін війни.

"Насправді ці прохання мають більш ніж практичне значення, оскільки наші запаси (озброєнь - ред.) поступово виснажуються", - зазначила посол Хедда Самсон. 

  • 2 березня повідомлялося, що прокуратура Швейцарії висунула чотирьом банкірам звинувачення у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту.
  • 3 березня стало відомо, що міністри оборони та економіки Німеччини Борис Пісторіус і Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2.
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