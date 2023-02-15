Швейцарія розпочала провадження щодо конфіскації активів Януковича
15 лютого федеральна рада розпочала адміністративне провадження щодо конфіскації заморожених активів Януковича на суму понад 130 млн швейцарських франків. Конфісковане майно повернуть у власність України
Про це йдеться на сайті федеральної ради.
Зазначається, що цим рішенням Швейцарія планує підтримати Україну, проте воно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році, оскільки активи експрезидента були заморожені ще у 2014 після Революції гідності.
"Метою провадження є конфіскація активів політично відомих осіб та їхніх спільників, які мають незаконне походження", - йдеться у повідомленні.
Загальна сума активів Януковича склала 130 млн франків. Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення щодо конфіскації. Зазначається, що конфісковане майно та активи повернуть Україні.
Після усунення Віктора Януковича з посади президента України у 2014 році, федеральна рада наказала заморозити у Швейцарії активи самого експрезидента та його поплічників. У наступні місяці Україна порушила кримінальне провадження щодо конфіскації цих заморожених активів у Швейцарії, подавши кілька листів-прохань про взаємну допомогу до швейцарської влади.
Зазначається, що не зважаючи на це, з моменту порушення кримінального провадження українська влада зіткнулася з труднощами у конфіскації активів. Рішення про конфіскацію досі не було винесене, завадив цьому і початок повномасштабного вторгнення.
"З огляду на вищезазначене, федеральна рада вважає, що початок процедури конфіскації тепер є можливим і доцільним", - зазначено у заяві.
- Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента Віктора Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності у 2014 році.
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