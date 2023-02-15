Швейцарія розпочала провадження щодо конфіскації активів Януковича

Про це йдеться на сайті федеральної ради.

Зазначається, що цим рішенням Швейцарія планує підтримати Україну, проте воно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році, оскільки активи експрезидента були заморожені ще у 2014 після Революції гідності.

"Метою провадження є конфіскація активів політично відомих осіб та їхніх спільників, які мають незаконне походження", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума активів Януковича склала 130 млн франків. Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення щодо конфіскації. Зазначається, що конфісковане майно та активи повернуть Україні.

Після усунення Віктора Януковича з посади президента України у 2014 році, федеральна рада наказала заморозити у Швейцарії активи самого експрезидента та його поплічників. У наступні місяці Україна порушила кримінальне провадження щодо конфіскації цих заморожених активів у Швейцарії, подавши кілька листів-прохань про взаємну допомогу до швейцарської влади.

Зазначається, що не зважаючи на це, з моменту порушення кримінального провадження українська влада зіткнулася з труднощами у конфіскації активів. Рішення про конфіскацію досі не було винесене, завадив цьому і початок повномасштабного вторгнення.

"З огляду на вищезазначене, федеральна рада вважає, що початок процедури конфіскації тепер є можливим і доцільним", - зазначено у заяві.