Суд заочно заарештував Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності
Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента Віктора Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності у 2014 році
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За клопотанням слідчого ДБР, погодженого з Офісом Генерального прокурора, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента України", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що завершили розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев’ятих високопосадовців під час Майдану ще в листопаді 2021 року.
"Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - розповіли в ДБР і зазначили, що аналогічний запобіжний захід обрали й для інших колишніх високопосадовців.
"Також суддя встановив строк стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде скеровано до суду", - резюмували у відомстві.
- Наприкінці грудня 2022 року ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова, які готували Харківські угоди.
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