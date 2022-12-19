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ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова, які готували Харківські угоди

19 грудня, 2022 понедiлок
13:31
Кримінал експрезидент-втікач Віктор Янукович

Правоохоронці завершили досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні держради за попередньою змовою, мова про Харківські угоди

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони "опікувались" збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їх "допомога" була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі - для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року", - пише пресслужба.

Експрезидент-втікач Віктор Янукович забезпечив легалізацію Харківської угоди, за його вказівкою підготували проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Нині ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова.

Слідство встановило, що четвертий президент розподілив ролі для створення видимості законності та залучив до цього майже всіх високопосадовців уряду й підконтрольних нардепів.

Підписані, всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Україні ще на 25 років, нарощування збройних сил та техніки противника в Криму.

"Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість Харківські угоди дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 - початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових російської федерації, їх військової техніки перевищувала встановлені Базовими Угодами кількісні рівні, зокрема в м. Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище", - роз'яснюють у відомстві.

  • Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
  • РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.
  • 23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.
  • 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод. 
  • Також 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом Харківських угод
  • 4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". 8 серпня колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.
  • 25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.
  • 10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.  
  • 23 вересня суд дозволив затримати міністра юстиції та міністра закордонних справ часів Януковича, які перебувають у міжнародному розшуку.  

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Росія
Азаров
Віктор Янукович
війна з Росією
ДБР
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