Про це інформує Європейська Правда з посиланням на правові акти в Офіційному журналі ЄС.

Зазначається, що 4 серпня рада ЄС додала Януковича та його сина Олександра до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".



При цьому, у випадку сина Януковича мова йде також про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями у Донецькій області.