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Рада ЄС внесла Януковича та його сина в санкційний список

4 серпня, 2022 четвер
21:30
Світ Віктор Янукович

Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на правові акти в Офіційному журналі ЄС.

Зазначається, що 4 серпня рада ЄС додала Януковича та його сина Олександра до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".

При цьому, у випадку сина Януковича мова йде також про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями у Донецькій області.

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ЄС
Віктор Янукович
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