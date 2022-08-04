Рада ЄС внесла Януковича та його сина в санкційний список
Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на правові акти в Офіційному журналі ЄС.
Зазначається, що 4 серпня рада ЄС додала Януковича та його сина Олександра до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".
При цьому, у випадку сина Януковича мова йде також про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями у Донецькій області.
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