Суд заочно заарештував Азарова за підозрою у держзраді

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.



"Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем'єрміністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року. Повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди для України, колишній прем'єрміністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди та її імплементації", - зазначає ДБР.



У Бюро повідомили, що слідчі мають оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.



"У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією", - наголосили ДБР.



За даними Бюро, злочини здійснювалися за попередньою змовою групи осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомили про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголосили в розшук.



Підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) Януковичу оголосили у січні 2021 року.



"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - зазначили в ДБР.



У Бюро також нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності.

Нагадаємо, підозру в держзраді за угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ на території України Миколі Азарову оголосили в березні 2021 року.

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