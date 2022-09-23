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Суд дозволив затримати двох колишніх міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди

23 вересня, 2022 п'ятниця
10:34
Кримінал суд

Суд дозволив затримати колишніх міністра юстиції та міністр закордонних справ часів Януковича, які перебувають у міжнародному розшуку

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрювані перебувають за кордоном. У липні ДБР оголосило ексміністрів у державний та міжнародний розшуки.  

Довідково. Костянтин Грищенко був міністром закордонних справ в уряді Миколи Азарова з березня 2010 до грудня 2012 року. Олександр Лавринович очолював Мін'юст з березня 2010 до липня 2013 року. 

Нагадаємо, що 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод. 

  • Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
  • РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.
  • 23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.
  • 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом Харківських угод
  • 4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". 8 серпня колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.
  • 25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.
  • 10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.  

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Крим
Віктор Янукович
війна з Росією
ДБР
Чорноморський флот Росії
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