Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрювані перебувають за кордоном. У липні ДБР оголосило ексміністрів у державний та міжнародний розшуки.

Довідково. Костянтин Грищенко був міністром закордонних справ в уряді Миколи Азарова з березня 2010 до грудня 2012 року. Олександр Лавринович очолював Мін'юст з березня 2010 до липня 2013 року.

Нагадаємо, що 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод.

Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.

23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.

25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом Харківських угод.

4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". 8 серпня колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.

25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.

10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

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