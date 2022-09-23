Суд дозволив затримати двох колишніх міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Суд дозволив затримати колишніх міністра юстиції та міністр закордонних справ часів Януковича, які перебувають у міжнародному розшуку
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрювані перебувають за кордоном. У липні ДБР оголосило ексміністрів у державний та міжнародний розшуки.
Довідково. Костянтин Грищенко був міністром закордонних справ в уряді Миколи Азарова з березня 2010 до грудня 2012 року. Олександр Лавринович очолював Мін'юст з березня 2010 до липня 2013 року.
Нагадаємо, що 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод.
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- 10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
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