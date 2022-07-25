Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Відповідний указ №528/2022 оприлюднив Офіс президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО у червні 2020 року. До цього - з липня 2019 року - Демченко працював радником Зеленського.

За президентства Віктора Януковича Демченко працював першии заступниом міністра закордонних справ, з вересня 2014 року - радником президента України Петра Порошенка.

Журналіст Юрій Бутусов називав Демченка "головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком (головою Офісу президента - ред.) і адміністрацією Путіна".

8 лютого 2022 року ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що тогочасний голова СБУ Іван Баканов знає, чи є російськими агентами голова комітету з розвідки при президенті Руслан Демченко і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали Демченка лобістом "Харківських угод" щодо перебування в Криму військових російського флоту, що стало передумовою для окупації півострова.

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