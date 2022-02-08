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"Точно є кріт": Бурба заявив, що Баканов знає, чи є агентами РФ Єрмак і Демченко

8 лютого, 2022 вiвторок
18:05
війна з Росією Василь Бурба

Ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що голова СБУ Іван Баканов знає, чи є керівник Офісу президента Андрій Єрмак і голова комітету з розвідки при президенті Руслан Демченко російськими агентами

Про це Бурба сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє видання "ГОРДОН".

"Я сказати не можу (чи є Демченко і Єрмак агентами РФ - ред.). Поясню чому. Тому що в мене немає таких даних. Це питання дуже актуальне для товариша Баканова. Іван Геннадійович має відповісти на це запитання, якщо він забажає. Я впевнений, що він знає... Я повторю, що знаю, чим займається СБУ: я там працював, усе-таки, це один майданчик у нас. Вони знають, звісно, знають. Питання інше: наскільки добрий той агент і як важко його задокументувати. Чи навпаки, він, може, поганий і його легко задокументувати. Буде затримання - тоді говоритимемо. Я точно знаю, що там є кріт. Але я не знаю, як він працює", - сказав Бурба.

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Ексочільник військової розвідки також зазначив, що після очолення комітету з розвідки при президенті Демченком відбувалися провали операцій розвідки, які співпадали з доповідями "нагору".

"У 2020 році кілька провалів було. Але це війна, у разі якої ти не можеш зрозуміти, усе-таки це був провал через агентурний витік чи це випадковість. Ідеться про те, що ми самі могли своєю білизною показатися перед контррозвідкою ФСБ, погано працювали, але чомусь аналіз показує, що саме 2020 року в нас стали (відбуватися - ред.) активні провали. Ми у себе в системі ГУР нічого не змінили - грубо кажучи, як була доповідь мені, як було групи визначено, конспірація тощо (так і залишилося - ред.). Але щойно доповідали "нагору", починалися проблеми", - розповів Бурба.

Розвідник додав, що аналіз кількох провалених спецоперацій українських спецслужб свідчить про "зливи", які відбувалися "на високому рівні".

Бурба також нагадав, що під час його доповіді президенту Володимиру Зеленському щодо операції із затримання "вагнерівців" у кабінеті перебували Єрмак, Демченко, заступник Єрмака Роман Машовець і помічниця президента Марія Левченко.

"Я доповідав, зокрема, людям, яких я називав... (Після цього - ред.) відповідно, операції "зливали", - сказав Бурба.

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СБУ
розвідка
державна зрада
Іван Баканов
Андрій Єрмак
Василь Бурба
Руслан Демченко
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