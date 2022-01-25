Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Я і кенгуру": Бурба заявив, що йому пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заперечення факту операції щодо вагнерівців

"Я і кенгуру": Бурба заявив, що йому пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заперечення факту операції щодо вагнерівців

25 січня, 2022 вiвторок
11:16
Суспільство Василь Бурба

В обмін на заяву про те, що операції для затримання вагнерівців не було, колишньому начальнику військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії

Про це він заявив в інтерв'ю УП.

"В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада", – повідомив Бурба.

Він зазначив, що в разі відмови йому погрожували забрати державну дачу в "Конча-Заспі", зняти охорону, порушити щодо нього кримінальні провадження і заборонити виїзд з України.

Читайте також: Арестович: Колишній керівник ГУР Бурба тричі переносив операцію із затримання вагнерівців

"Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти, - ред.)", - сказав Бурба.

При цьому експосадовець додав, що також погрожували звільнити з державної служби близького родича.

Читайте також: Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"

"На пропозиції я не погодився. І події почали розвиватись дуже швидко. Це була середа. А у четвер увечері на телефон помічника з будинку відпочинку, що контракт зі мною розрививається. Хоча за умовами договору, має бути за місяць повідомлення. Ми не мали боргів, не порушували жодного пункту договору. В п'ятницю моя дружина вранці виїжджає, завозить дитину в школу, повертається о другій години дня, а її не пускають у державну дачу", – розповів він.

  • Нагадаємо, 17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада 2021 року шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання. 
  • Згодом колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

політика
посол
скандал
Володимир Зеленський
Австралія
новини України
Вагнергейт
Василь Бурба
ГУР МО
Читайте також:
Кір Стармер
24 січня, 2022 понедiлок
Україна дотрималася слова, а Путін - ні. Маємо стати поруч з нашим союзником, - лідер лейбористів Стармер про Будапештський меморандум
23 січня, 2022 неділя
У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік
Сергій Соболєв
24 січня, 2022 понедiлок
"Потрібна "кістка", з якою Путін вийшов би з гри": нардеп Соболєв припустив, що РФ прагнутиме втілення "формули Штайнмаєра" для деескалації
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.49
    Купівля 28.49
    Продаж 28.86
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
25 січня
15:15
Олександр Усик
Промоутер більше не впевнений, що Усик проведе наступний бій з Джошуа
15:15
ЄС вводить нові правила для туристів: COVID-сертифікат матиме вирішальне значення
15:11
Посилка
Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150
14:55
Стрільби та протидія дронам: на Курилах і Сахаліні РФ розпочала перевірку боєготовності військ
14:53
гроші
На відновлення Донбасу: п'ять країн Заходу наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні на $47 млн
14:46
Олексій Резніков
"За участю міжнародних партнерів": Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони РФ Шойгу
14:43
Запорожці
Вперше за 111 років українські "Запорожці" їдуть на Ралі Монте-Карло. Фото
14:40
СБУ
Очолював відділ "МДБ" і збирав інформацію про полонених "ЛНР": в Україні повідомили про підозру ексспівробітнику СБУ
14:35
Алан Патрік (праворуч)
ЧС-2022: Бразилець із "Шахтаря" може змінити громадянство та зіграти за Україну проти Шотландії
14:30
вакцина
Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти штаму "Омікрон"
14:26
Джон Леннон Beatles
Син Леннона продасть на аукціоні пам'ятні речі рок-гурту The Beatles
14:21
Вибухівка
Прокуратура вилучила та за рішенням суду передала АРМА вибухівки вартістю понад 5 млрд грн
14:12
Наталка Діденко
В Україну прийдуть потепління, сніг і ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
14:10
АЕС
До кінця січня Україна планує запустити всі 15 атомних енергоблоків
14:02
АЗС
Ціни на нафту зросли на тлі політичного напруження у Східній Європі
14:01
Олексій Навальний
У Росії Навального внесли до списку терористів і екстремістів
14:01
Крістіан Еріксен
Герой Євро-2020 Еріксен після клінічної смерті відновить кар'єру в АПЛ
13:59
Василь Бурба
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
13:48
У міськраді Одеси сталася бійка між нардепом Дмитруком та охороною: порушено кримінальну справу
13:46
Готували злочинні напади на міські об'єкти: СБУ знешкодила угруповання, яке координувала РФ
13:45
бомбосховище
У Києві близько 19% бомбосховищ не готові до прийому громадян, - КМДА
13:30
Андрій Шевченко
Шевченко увійде до топ-5 найбільш високооплачуваних тренерів збірних у Європі, - ЗМІ
13:29
Павло Клімкін
Росія може протягом тижня-двох перетягнути ще військових до кордонів України і тоді будуть можливі різні сценарії, - Клімкін
13:26
Олександр Марченко
Ув'язнений у РФ українець Марченко оскаржуватиме утримання в колонії суворого режиму
13:25
Петро Порошенко
Порошенко розповів, що треба терміново зробити для зміцнення обороноздатності України
13:20
РЕБ
РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ
12:59
електроенергія
Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійних поставок електроенергії до України
12:56
Ексклюзив
Павло Клімкін
Росія та Китай хочуть перейти до нової карти світу, - Клімкін
12:50
Владлен Юрченко
Ексфутболіст Бундесліги залишив УПЛ заради латвійського клубу
12:48
Кабмін
Кабмін змінив порядок призначення голів держадміністрацій Києва
12:46
У Південнокитайському морі розбився винищувач США: постраждали щонайменше 7 людей
12:36
Рівненська АЕС
Поблизу Рівненської АЕС знайшли чотири артснаряди
12:22
Майк Тайсон
Тайсон на тлі чуток про бій з блогером зробив гучну заяву про своє майбутнє
12:21
На акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників
12:21
Греція сніг
Через сильний снігопад у Греції заблоковані тисячі машин
12:18
Наживо
Павло Клімкін
"Путін остаточно злетів з котушок. Хто зупинить Росію?". Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
11:50
Австралія військові
Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте допоможе з кібербезпекою, - голова МЗС
11:45
Європарламент
Шантаж України російськими військами: Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН і Європарламенту
11:44
Віктор Постол та Хосе Рамірес (ліворуч)
Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера
11:41
Жан Ассельборн
В МЗС Люксембургу висловилися проти постачання зброї Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV