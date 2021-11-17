Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Bellingcat не робить жодних висновків про "злив" операції": в ОПУ прокоментували розслідування щодо вагнерівців

"Bellingcat не робить жодних висновків про "злив" операції": в ОПУ прокоментували розслідування щодо вагнерівців

17 листопада, 2021 середа
22:19
Суспільство Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита"

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі НВ.

"По кожному суттєвому пункту в тексті Bellingcat застерігає - це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу - це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось "злив", як суспільству розповідали протягом півтора року", - сказав Подоляк.

За його словами більшість інформації розслідувачам надали кілька відставників із розвідки та спецслужб, зокрема пан Василь Бурба (екскерівник Головного управління розвідки Міноборони - ред.).

Також Подоляк наголосив, що розвідка не потребує "специфічних політичних наказів". Зокрема, що голова ОП Андрій Єрмак, хоч і був залучений до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі у липні 2020 року, але не відповідати за роботу розвідки.

"Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість… Але за що він точно не відповідав і не відповідає - то це за будь-які плани розвідки. Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який грамотний керівник розвідки", - сказав Подоляк.

У коментарі Укрінформу він заявив, що "дуже неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати аж настільки відкрито".

"Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Розвідка так влаштована, що там завжди є багато різних планів, більшість із яких ніколи не набуде розголосу. Чи обговорюються такі плани широко на політичному рівні? Тільки в дуже загальних рисах", - зауважив Подоляк.

Радник голови ОП також наголосив, що до цього насправді нічого додати, "бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно".

"Затримання "вагнерівців" у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки – напередодні виборів у Білорусі був значно посилений контррозвідувальний режим. Це було просто неминуче – що вони побачать, хто заїхав на їхню територію, і відреагують. Що ж стосується переговорів про "тишу" на Донбасі, які тривали у той період, то це дійсно було надважливим завданням для держави. Зрештою, "тиша" була встановлена. Але це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів у розвідці та спецслужбах. Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", - додав Подоляк.

  • Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
  • CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
  • 14 листопада у Bellingcat повідомили, що розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.
  • 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера. 
  • Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що затримка публікації розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з тим, що з'явились нові свідки та джерела

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
розслідування
Bellingcat
Вагнергейт
Читайте також:
окупанти на Донбасі
16 листопада, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Путін продовжує поглинання Донбасу
Володимир Зеленський
15 листопада, 2021 понедiлок
Вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн: Зеленський анонсував програму підтримки економіки
Андрій Шевченко
16 листопада, 2021 вiвторок
Шевченко влаштував "розбір польотів" із лідерами "Дженоа"
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.37
    Купівля 26.37
    Продаж 26.64
  • EUR
    Купівля 29.8
    Продаж 30.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
17 листопада
22:37
Оновлено
Справа "вагнерівців"
Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про спецоперацію вагнерівців
22:16
Олександр Петраков
Офіційно: Петраков став повноправним головним тренером збірної України з футболу
22:12
У Чехії обмежать права невакцинованих з 22 листопада
21:46
"Київ-Баскет"
"Київ-Баскет" розгромив болгарів і вийшов у наступний раунду Кубка ФІБА
21:41
Затримка розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з появою нових свідків та джерел, - Bellingcat
21:29
російський фанат
Міжнародна асоціація легкої атлетики знову відсторонила Росію від змагань
21:21
вакцинація
На Закарпатті люди з фальшивими COVID-сертифікатами зможуть вакцинуватися анонімно
21:14
росія дипломат
Росія увійшла до списку країн - порушників релігійних свобод
20:59
Артем Довбик
Герой збірної України Довбик розповів, з ким не хоче грати у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
20:59
Наталка Діденко
До України йдуть мокрий сніг, дощі й морози, - синоптик Наталка Діденко
20:53
Войчех Орнат
У Кракові вручили премію імені Станіслава Вінценза
20:37
"Шахтар" і англійські топ-клуби розпочали "полювання" на 16-річного бразильця
20:28
ковідна лікарня
МОЗ оновило стандарт госпіталізації пацієнтів із COVID-19
20:15
Зеленський вагнергейт
Зрада заради “просто перестать стрелять”. Bellingcat розказав про те, як Зеленський злив “справу Вагнера”
20:15
У Дарницькому районі Києва сталася ДТП
У Дарницькому районі Києва сталася ДТП із вини пішохода
20:07
Віталій Кличко
Питання перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде, - Кличко
20:00
Гаррі Поттер
HBO покаже новий спеціальний епізод "Гаррі Поттера" 1 січня
19:38
Еліна Світоліна
$1,7 млн за рекламний контракт, - Світоліна похизувалась своїми фінансовими статками
19:22
Ангела Меркель
Меркель вдруге за тиждень поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС
19:13
У Великій Британії здійснили перший у світі успішний політ на синтетичному паливі
19:04
Трубопровід
Росія намагається обійти закон ЄС і сертифікувати лише частину "Північного потоку-2", - Макогон
18:50
Зінедін Зідан
Зідан відмовився тренувати "Манчестер Юнайтед"
18:20
електроенергія
Білорусь припиняє поставки електроенергії в Україну з 18 листопада
18:09
Василь Ломаченко
Тренер суперника Ломаченка ефектно залякав українця перед боєм
18:04
ЗСУ
Троє українських військових дістали поранення в зоні ООС, окупанти дев'ять разів порушили "тишу"
17:55
Мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі": у МВС Польщі заявили, що Лукашенко "програв цю битву"
17:48
Міська електричка Києва
У Києві скасують рейси міських електричок: перелік
17:45
Кур'єр-безпілотник від Нової пошти
“Нова пошта” планує запровадити безпілотну доставку між містами-мільйонниками з 2022 року
17:34
посвідчення водія
Українці в Італії зможуть отримати водійське посвідчення без іспитів та сплати зборів
17:16
Гостинний двір
Громадський простір у Гостинному дворі: Мінкульт відновить київську пам'ятку
17:15
ЄС виділив €700 тис. допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні
17:14
Андрій Ярмоленко
Перемога завжди надає впевненості, - Ярмоленко прокоментував вихід України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
17:05
Кадастрова карта
На публічній кадастровій карті з'явилась інформація про земельні паї
16:41
вакцина
Уряд звільнив українські компанії від сплати ПДВ на ввезення обладнання для виробництва COVID-вакцин
16:35
Шторм заблокував транспортне сполучення між Ванкувером і рештою Канади
16:31
Розстріли на Майдані: Янукович 11 разів телефонував Путіну, - слідство
16:23
Прокуратура Києва викрила Telegram-канал, який збував фейкові ПЛР-тести
Збували фейкові ПЛР-тести на COVID-19: прокуратура викрила Telegram-канал
16:05
метрополітен
Підвищення цін на громадський транспорт у Києві: регуляторна служба може скасувати рішення
16:03
В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів
15:51
збірна України
Разом ми сила: Зінченко показав, як збірна України святкувала вихід до плей-офф ЧС-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV