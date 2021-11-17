"Bellingcat не робить жодних висновків про "злив" операції": в ОПУ прокоментували розслідування щодо вагнерівців
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита"
Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі НВ.
"По кожному суттєвому пункту в тексті Bellingcat застерігає - це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу - це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось "злив", як суспільству розповідали протягом півтора року", - сказав Подоляк.
За його словами більшість інформації розслідувачам надали кілька відставників із розвідки та спецслужб, зокрема пан Василь Бурба (екскерівник Головного управління розвідки Міноборони - ред.).
Також Подоляк наголосив, що розвідка не потребує "специфічних політичних наказів". Зокрема, що голова ОП Андрій Єрмак, хоч і був залучений до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі у липні 2020 року, але не відповідати за роботу розвідки.
"Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість… Але за що він точно не відповідав і не відповідає - то це за будь-які плани розвідки. Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який грамотний керівник розвідки", - сказав Подоляк.
У коментарі Укрінформу він заявив, що "дуже неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати аж настільки відкрито".
"Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Розвідка так влаштована, що там завжди є багато різних планів, більшість із яких ніколи не набуде розголосу. Чи обговорюються такі плани широко на політичному рівні? Тільки в дуже загальних рисах", - зауважив Подоляк.
Радник голови ОП також наголосив, що до цього насправді нічого додати, "бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно".
"Затримання "вагнерівців" у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки – напередодні виборів у Білорусі був значно посилений контррозвідувальний режим. Це було просто неминуче – що вони побачать, хто заїхав на їхню територію, і відреагують. Що ж стосується переговорів про "тишу" на Донбасі, які тривали у той період, то це дійсно було надважливим завданням для держави. Зрештою, "тиша" була встановлена. Але це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів у розвідці та спецслужбах. Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", - додав Подоляк.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
- 14 листопада у Bellingcat повідомили, що розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що затримка публікації розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з тим, що з'явились нові свідки та джерела
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