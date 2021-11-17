"Bellingcat не робить жодних висновків про "злив" операції": в ОПУ прокоментували розслідування щодо вагнерівців

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі НВ.



"По кожному суттєвому пункту в тексті Bellingcat застерігає - це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу - це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось "злив", як суспільству розповідали протягом півтора року", - сказав Подоляк.



За його словами більшість інформації розслідувачам надали кілька відставників із розвідки та спецслужб, зокрема пан Василь Бурба (екскерівник Головного управління розвідки Міноборони - ред.).



Також Подоляк наголосив, що розвідка не потребує "специфічних політичних наказів". Зокрема, що голова ОП Андрій Єрмак, хоч і був залучений до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі у липні 2020 року, але не відповідати за роботу розвідки.



"Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість… Але за що він точно не відповідав і не відповідає - то це за будь-які плани розвідки. Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який грамотний керівник розвідки", - сказав Подоляк.

У коментарі Укрінформу він заявив, що "дуже неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати аж настільки відкрито".



"Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Розвідка так влаштована, що там завжди є багато різних планів, більшість із яких ніколи не набуде розголосу. Чи обговорюються такі плани широко на політичному рівні? Тільки в дуже загальних рисах", - зауважив Подоляк.

Радник голови ОП також наголосив, що до цього насправді нічого додати, "бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно".

"Затримання "вагнерівців" у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки – напередодні виборів у Білорусі був значно посилений контррозвідувальний режим. Це було просто неминуче – що вони побачать, хто заїхав на їхню територію, і відреагують. Що ж стосується переговорів про "тишу" на Донбасі, які тривали у той період, то це дійсно було надважливим завданням для держави. Зрештою, "тиша" була встановлена. Але це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів у розвідці та спецслужбах. Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.

14 листопада у Bellingcat повідомили, що розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.

17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що затримка публікації розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з тим, що з'явились нові свідки та джерела



