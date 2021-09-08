США знали про підготовку спецоперації щодо затримання “вагнерівців”, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки.

За словами джерел, операція мала американське фінансування, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ. Водночас, американський посадовець сказав журналістам, що ці слова "помилкові". Він вважає, що розвідка США лише знала про саму операцію

Під час спецоперації українські агенти видавали себе за російську приватну військову компанію, яка пропонувала контракт в розмірі $5 тис. в місяць для охорони нафтових об'єктів Венесуели.

На цю приманку нібито потрапили сотні росіян, які подали заявки на роботу, що надало українській розвідці можливість знайти людей, підозрюваних у військових злочинах. Росіяни почали розкривати дані про себе, надсилаючи документи, військові посвідчення і докази того, де вони воювали.

Докази нібито стосувалися конкретних боїв, в яких вони брали участь, включаючи документи і фото і відео з Донбасу.

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На одному відео, переданому CNN, була зображена група бойовиків, що тримає уламки військового літака. Це відео джерела пов’язали з атакою на літак MH17.

Експрацівник української військової розвідки заявив, що "двоє були присутні при запуску ракети, яка збила MH17. Четверо інших були членами групи, яка збила український військовий літак і вбила не менше 70 людей".

Українські розвідники обрали 28 росіян, імовірно пов'язаних з війною в Україні. Росіянам сказали, що вони будуть відправлені до Туреччини для транзитного рейсу до Каракаса. План полягав у тому, щоб доставити їх в Україну.

Згідно з словами джерел, невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки, яка протягом майже 18 місяців готувала цю пастку.