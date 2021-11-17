Затримка розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з появою нових свідків та джерел, - Bellingcat
Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що затримка публікації розслідування про вагнерівців сталася у зв'язку з тим, що з'явились нові свідки та джерела
Про це він сказав у коментарі Укрінформу.
"Затримки з опублікуванням розслідування були викликані тим, що до нас звернулися нові свідки та джерела після того, як повідомлення в українських ЗМІ про наше розслідування (які часто містили неточності) були доведені до їх відома. Це означало, що нам довелося опитати їх та перевірити їхні твердження, а це процес, який потребував багато додаткової роботи", - зазначив Гіґґінс.
Команда розслідувачів була невелика. Окрім опрацювання даних, вона займалася ще й документальним фільмом, що потребує додаткових відряджень для інтерв'ювання героїв, та опрацювання низки інших історій. Ці процеси вимагали багато часу.
"Більшість змін, внесених за останні кілька днів, стосувалися осіб, згаданих в історії, які відповідали на надіслані нами електронні листи з правом відповіді", - сказав Гіґґінс.
Також він зазначив, до команди не було жодних звернень чи прохань не публікувати розслідування. Однак Гіґґінс наголосив: "Навіть якби це зробили, ми б все одно опублікували це, незважаючи на обставини".
- Нагадаємо, у середу, 17 листопада, міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
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