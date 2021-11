"Вагнергейт". Розслідування намагалися зупинити "деякі особи в українській владі" — шеф-редактор The Insider

Про це Радіо НВ розповів шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації.



"Наскільки мені відомо, спроби [зупинити розслідування, вплинути на результат] були, але вони безпосередньо до Bellingcat і The Insider не доходили. Як я розумію, деякі особи в українській владі судили по якихось інших реаліях, можливо, українських чи російських, і думали, що журналісти на когось працюють. І якщо на когось вплинути, то, можливо, тоді це вдасться зупинити. <...> Розслідування вийшло у тому вигляді, в якому ми хотіли його бачити; як ми сподіваємося, максимально об'єктивним. Жодної цензури: нічого не було вилучено чи додано. Там лише те, що добре перевірено", — стверджує журналіст.



Доброхотов додав, що неодноразові перенесення виходу розслідування пов’язані не з тиском на журналістів, а з тим, що Bellingcat та The Insider хотіли отримати коментар щодо спецоперації в Офісі президента України.



"Одна з причин [перенесення оприлюднення розслідування] була пов’язана з тим, що ми хотіли отримати якусь офіційну відповідь, якесь роз’яснення з боку Офісу президента і від самого президента. Пів року тому були всі запити надіслані. <...> Ішла якась дуже дивна тяганина: то погоджувалися говорити, то відмовлялися, то пропонували поговорити з кимось іще. <...> Операцію було зупинено, судячи з усього, на політичному рівні, тому хотілося інтерпретацію [української влади] отримати", — пояснив Доброхотов.

17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.