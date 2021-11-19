Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям

Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям

19 листопада, 2021 п'ятниця
21:48
Суспільство Василь Бурба

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Еспресо.TV.

Бурба зазначив, що про перенесення активної фази операції по вагнерівцям повідомив Єрмак.

"Ми провели розмову. Нас було троє: я, перший заступник Руслан Баранецький (вже колишній перший заступник голови Служби безпеки України - ред.) та голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.). Що відбулося? Була доповідь щодо наступного етапу. Тобто, планова доповідь, яку ми робили по нашій спільній операції протягом деякого часу. У зв'язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу (операції - ред.). Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що це вказівка президента",  - сказав він.

Бурба наголосив, що письмового наказу не було, лише на словах. 

"У нас була особа (Андрій Єрмак - ред.), делегована президентом. Ми від нього отримували вказівку, вказівку президента України", - додав він.

Бурба вважає, що серед української влади є "кріт", який передає інформацію ворогові.

"Або у нас є "кріт". Чому "або"? Цей провал операції - це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Командирів груп в липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І мало слідство за рік відповідсти: у нас є "кріт" чи немає?", - зауважив він.

За його словами, він хоче допомогти розслідуванні провалу цоперації із затримки вагнерівців. Але допит у ДБР, на який він прийшов, тривав лише 7 хвилин.

"Перша причина провала - що в нас є "кріт", який працює на Росію. Друга причина провала - це наша погана підготовка. І третя причина провала - це гарна робота контррозвідки Білорусі", - зазначив ексрозвідник.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов стверджував, що 24 липня 2020 року на нараді за участю президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцям" проводити не можна. Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі та озвучив вимогу перенести початок операції. За його словами, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.

  • Згодом, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
  • 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
  • 19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
скандал
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Вагнергейт
Василь Бурба
Читайте також:
18 листопада, 2021 четвер
Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну
Зеленский Ермак
Автор Віталій Портников
18 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: Розслідування – не сенсація. Сенсація – що держава ще існує
Майріс Брієдіс
17 листопада, 2021 середа
Найскладніший суперник Усика розповів, як "накидав" у спарингу Віталію Кличку та отримав погрозу від його брата
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.43
    Купівля 26.43
    Продаж 26.69
  • EUR
    Купівля 29.82
    Продаж 30.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
19 листопада
22:52
Канада дозволила щеплювати дітей від 5 років COVID-вакциною Pfizer
22:47
Кіліан Мбаппе
"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу
22:35
ООС
Оприлюднено ім'я військового, який загинув на Донбасі 19 листопада
22:34
Інфографіка
Далакян - Консепсьон
Далакян - Консепсьон: боксери показали однакову вагу перед чемпіонським боєм
22:25
У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%
22:17
Кевін Де Брюйне
"Манчестер Сіті" втратив ключового футболіста за 100 млн євро через коронавірус
22:06
Оскар Табарес
В Уругваї звільнили тренера-рекордсмена, який очолював футбольну збірну з 2006 року
21:47
шахи
Україна обіграла Росію на чемпіонаті Європи з шахів
21:44
таблетки Merck від коронавірусу
У ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19
21:41
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
#WhereIsPengShuai: Світоліна з чоловіком підтримали флешмоб з пошуками китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила політика у насильстві
21:38
Україна-НАТО
Україна вперше візьме участь у морських протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move-2022
21:37
Олексій Резніков
Інформаційні атаки й скупчення озброєння біля кордону: Резніков назвав основні фронти РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні
21:32
збірна України
Збірна України з футболу повернулась у топ-25 рейтингу ФІФА
21:23
"Чорноморець" - "Динамо"
"Динамо" забило 6 голів "Чорноморцю" у стартовому матчі 15 туру УПЛ
21:14
Володимир Зеленський
Зеленського та Єрмака запросили на ефір про розслідування щодо вагнерівців, в ОПУ заявили, що "посадовці за вказівкою олігарха бігати не будуть"
20:54
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь
20:15
Майріс Брієдіс
Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати, - найскладніший суперник Усика вирішив завершити кар'єру в бою з українцем
20:13
ДТП Харків
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав провину
19:54
Кріштіану Роналду
Настав час закотити рукави та просто виконати роботу, - Роналду звернувся до футболістів МЮ
19:51
НАТО
Рішення про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, - Резніков
19:50
Оновлено
Джо Байден
Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці Гарріс на час планового медогляду
19:40
Андрій Шевченко
Шевченко визначився з першими трансферами у новій італійській команді
19:28
Олександр Лукашенко
Лукашенко визнав побиття людей у СІЗО, затриманих під час протестів
19:18
Наталка Діденко
До України насуваються штормовий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних
19:11
Розлив нафти на Сумщині
На Сумщині стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі
18:59
Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)
Промоутер назвав нову дату другого бою Усик - Джошуа
18:56
окупанти
Окупанти 10 разів порушили режим "тиші" у зоні ООС, загинув український військовий
18:54
Олександр Лукашенко
"Можливо, їм хтось допоміг": Лукашенко заявив, що не запрошував мігрантів до Білорусі
18:46
Чорнобиль
Польоти над Прип’яттю та блукання селами зони відчуження: в інтернеті запустили віртуальну платформу "Чорнобиль. Подорож"
18:35
Джеміль Гафаров
Стан здоров'я ув'язненого РФ громадянина України Гафарова погіршився, розвинулася ниркова хвороба, - Денісова
18:23
Віктор Ляшко
В Україні минув пік COVID-захворюваності, але можливий повторний спалах, - Ляшко
18:19
Ексклюзив
Кордон з Білоруссю вже є небезпечним, і облаштовувати його потрібно як технічно, так і професійними прикордонниками, - Шелест
18:15
Сергій Лавров
РФ оприлюднила конфіденційні листування з Парижем і Берліном, в МЗС обох держав назвали це "порушенням дипломатичної практики"
17:52
суд, вирок
Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета
17:50
школа
Виші та інші освітні заклади Києва повернуться до очного навчання з 22 листопада
17:46
Застосунок "Дія"
Мінцифри створило портал із відповідями на питання про COVID-сертифікати
17:25
Професор Віктор Досенко: “Щоб цілком позбавитися від тютюнопаління, потрібно поступово зменшувати шкоду від нікотину”
17:20
Сергій Стаховський
Друга ракетка України Стаховський вийшов у півфінал турніру в Франції
17:03
мігранти
Польща заявила про закриття залізничного сполучення в районі Кузьниці, Білорусь прибрала мігрантів із прикордонного пункту
17:03
Суд заарештував осіб, які планували замах на міністра Лещенка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV