Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Еспресо.TV.



Бурба зазначив, що про перенесення активної фази операції по вагнерівцям повідомив Єрмак.



"Ми провели розмову. Нас було троє: я, перший заступник Руслан Баранецький (вже колишній перший заступник голови Служби безпеки України - ред.) та голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.). Що відбулося? Була доповідь щодо наступного етапу. Тобто, планова доповідь, яку ми робили по нашій спільній операції протягом деякого часу. У зв'язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу (операції - ред.). Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що це вказівка президента", - сказав він.



Бурба наголосив, що письмового наказу не було, лише на словах.



"У нас була особа (Андрій Єрмак - ред.), делегована президентом. Ми від нього отримували вказівку, вказівку президента України", - додав він.



Бурба вважає, що серед української влади є "кріт", який передає інформацію ворогові.

"Або у нас є "кріт". Чому "або"? Цей провал операції - це тільки ланцюжок тих провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Командирів груп в липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І мало слідство за рік відповідсти: у нас є "кріт" чи немає?", - зауважив він.

За його словами, він хоче допомогти розслідуванні провалу цоперації із затримки вагнерівців. Але допит у ДБР, на який він прийшов, тривав лише 7 хвилин.

"Перша причина провала - що в нас є "кріт", який працює на Росію. Друга причина провала - це наша погана підготовка. І третя причина провала - це гарна робота контррозвідки Білорусі", - зазначив ексрозвідник.



Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов стверджував, що 24 липня 2020 року на нараді за участю президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцям" проводити не можна. Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі та озвучив вимогу перенести початок операції. За його словами, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.

Згодом, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".

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