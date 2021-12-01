"Це не мої повноваження": Єрмак заявив, що не давав Бурбі вказівок перенести операцію по затриманню вагнерівців

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".



Єрмак заявив, що не має повноважень давати такі вказівки.

"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента", - сказав Єрмак.

За словами очільника ОПУ, президент Володимир Зеленський особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.

"Іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", - зазначив голова ОП.