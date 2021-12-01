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"Це не мої повноваження": Єрмак заявив, що не давав Бурбі вказівок перенести операцію по затриманню вагнерівців

1 грудня, 2021 середа
11:25
Суспільство Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заперечив, що передавав екскерівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі команду перенести завершення операції по затриманню бойовиків російської ПВК Вагнера

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

Єрмак заявив, що не має повноважень давати такі вказівки.

"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента", - сказав Єрмак.

За словами очільника ОПУ, президент Володимир Зеленський особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.

"Іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", - зазначив голова ОП.

  • Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що 24 липня 2020 року на нараді за участі президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по вагнерівцях проводити не можна. За словами Бутусова, Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком і те, що затримання вагнерівців завадить початку чергового перемир’я на Донбасі, та зажадав перенести початок операції. За даними Бутусова, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт вагнерівців з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.
  • 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК Вагнера".
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Проте Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання вагнерівців.
  • У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі вагнергейту.
  • ТСК по вагнерівцях оприлюднила проміжний звіт, у якому підтвердила проведення "спецоперації" щодо затримання бойовиків і заперечила витік інформації з української сторони.
  • 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
  • 26 листопада президент Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба злив операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були зруйновані РФ
  • У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.
  • 30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.
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Новини
операція
Офіс президента України
Вагнергейт
Єрмак
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