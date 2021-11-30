Рада прийняла постанову про проміжний звіт роботи ТСК у справі "вагнерівців"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Постанову ухвалили 251 голосом, із яких 205 - від "Слуги Народу", решту дали нардепи груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" та позафракційні.



Нардепи від "ЄС", "Голосу", "Батьківщини" та ОПЗЖ не дали жодного голосу. Опозиційні депутати розкритикували роботу ТСК. Зокрема, представники "Євросолідарності" наголосили, що цей орган має бути інструментом опозиції, а не контролюватися партією влади.



Схвалений Радою звіт передадуть до ОГП, ДБР, СБУ.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що 24 липня 2020 року на нараді за участі президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцях" проводити не можна. За словами Бутусова, Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком і те, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі, та зажадав перенести початок операції. За даними Бутусова, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.

29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Проте Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів". CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.

Голова ТСК по "вагнерівцях" Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.

Головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов заявив, що під час своєї заяви голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла фактично визнала брехню президента Володимира Зеленського щодо спецоперації по "вагнерівцям".

У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”.

ТСК по "вагнерівцях" оприлюднила проміжний звіт, у якому підтвердила проведення "спецоперації" щодо затримання бойовиків і заперечила витік інформації з української сторони

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