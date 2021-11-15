ТСК по "вагнерівцям" оприлюднила проміжний звіт: проведення "спецоперації" підтвердили, витоку інформації з української сторони не було
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проміжний звіт, у якому підтвердила проведення "спецоперації" щодо затримання членів ПВК "Вагнер" та заперечила витік інформації з української сторони
Про це йдеться у проміжному звіті ТСК.
"ТСК встановлено, що поняття "спецоперація", про яке йде мова в численних публікаціях ЗМІ в контексті так званої "справи вагнерівців", не вживається в термінології розвідувальних органів України. Це є виключно специфікою діяльності правоохоронних органів та регулюється відповідними нормативно-правовими актами. Натомість розвідувальні органи в своїй діяльності вживають термін "спеціальний (активний) захід", - йдеться у звіті.
ТСК констатувала, що з 2014 року розвідувальні органи України та СБУ проводять роботу з документування участі російських військових та найманців у війні проти України. У рамках цих заходів українська розвідка підтвердила присутність на території Луганської та Донецької областей приватних військових компаній, зокрема "Вагнер" та "МАР".
Усі дані Головне управління розвідки Міноборони передало до СБУ. Разом органи прийняли рішення про спільний активний захід з "виманювання" найманців, який розпочався у червні 2020 року.
"Активний захід передбачав "виманювання" 33 відібраних найманців з території Російської Федерації, за легендою - до Боліваріанської Республіки Венесуела. З цією метою було введено нового так званого "вербувальника" для групи", - йдеться у повідомленні.
Комісія наголошує, що спеціальний захід проводили лише українські розвідувальні та контррозвідувальні органи.
Зазначається, що підтверджень витоку інформації з української сторони немає.
"ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку", - йдеться у повідомленні.
Усі матеріали, що з’являлися в інтернеті з 13 липня 2020 року, походять з СБУ та Офісу Генерального прокурора. Водночас, у публічному доступі немає жодного документа розвідувальних органів.
ТСК констатувала, що про окремі процеси розвідувальних заходів українських спецслужб могли знати у Росії та Білорусі. Невідомо, чи координувалися між собою спецслужби цих країн.
Водночас, ТСК зазначає, що немає жодної документально оформленої вказівки від будь-якої посадової особи про відтермінування. ТСК наголошує, що немає підтвердження того, що президент України давав будь-які розпорядження. Таких повноважень не має і голова Офісу президента.
Санкціонувати певні дії у межах розслідування може лише Міністр оборони України, якщо це стосується додаткового залучення сил ЗСУ.
"Наявні дані дають змогу зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу – з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалось достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування", - йдеться у звіті.
ТСК наголошує, що великий вплив на розпалювання внутрішнього суспільно-політичного конфлікту навколо теми "вагнерівців" мали російські інформаційні джерела.
"ТСК констатує, що з моменту затримання групи найманців спецслужби Російської Федерації розпочали спеціальну операцію з дезінформації проти України з метою представити роботу українських спецслужб, органів державної влади в негативному світлі, нівелювати їх результати, висвітлити як невдалі, викликати внутрішню дестабілізацію та спровокувати недовіру до інституцій держави", - зазначається у звіті.
- Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов стверджував, що 24 липня 2020 року на нараді за участю президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцям" проводити не можна. Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі та озвучив вимогу перенести початок операції. За його словами, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.
- Згодом, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
- 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
- Згодом, голова ТСК по "вагнерівцям" Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов заявив, що під час своєї заяви голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла фактично визнала брехню президента Володимира Зеленського щодо спецоперації по "вагнерівцям".
- У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”.
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