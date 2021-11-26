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Коли Бурба зрозумів, що його ідеї були розколоті Росією, він злив інформацію про вагнерівців, - Зеленський

26 листопада, 2021 п'ятниця
13:18
Суспільство Василь Бурба

Президент Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба злив операцію щодо ПВК Вагнер, коли його ідеї були зруйновані РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"До цього я говорив, що це була не наша операція і нас втягували у неї - це була моя офіційна відповідь. Я знав про спецоперацію, але хочу її назвати операцією "Бурба". Про нього не дуже добре говорили розвідники, і я хотів його звільнити. Він керував транспортом СБУ, коли розганяли Майдан".

Володимир Зеленський нагадав, що Бурба керував блокуванням транспорту під час розгону Майдану. Також він назвав Бурбу бізнесменом і додав, що його не влаштовував такий керівник розвідки. 

Він додав, що про операцію щодо вагнерівців Василь Бурба ніколи не доповідав.

"Я попросив щотижневі доповіді розвідки. Я отримував інформацію, голова комітету розвідки аналізував її, і ми разом робили висновки. А про цю операцію ніколи не доповідалось: лише загальні речі", - зазначив президент.

Він додав, що Василь Бурба знав, що його хочуть звільнити, але хотів зберегти своє місце.

"Тоді Василь Бурба приніс інформацію щодо "ковіду", хто придумав формулу вірусу й вакцини. Він сказав і назвав країну. Він запропонував мені передати цю інформацію РФ або Китаю. Це була операція "Бурба". Операція від товариша "Пєті". Бурба звинуватив, що хтось розповсюджує "ковід". Ми ж не ідіоти. Він запропонував цю інформацію передати і публічно це сказав. Тоді стало зрозуміло, що Бурба хоче "пустити якусь торпеду". Це просто авантюрист і аферист", - сказав Володимир Зеленський.

Також президент звинуватив Василя Бурбу в спробі під час операції втягнути Україну в скандал із Туреччиною.

"Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він хоче мене посварити... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - сказав Володимир Зеленський

Президент відмовився акцептувати операцію, оскільки, на його думку, вона не була продумана.

"І коли він (Василь Бурба) зрозумів, що його ідеї були розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію", - розповів Володимир Зеленський.

Також він додав, що оприлюднення цієї інформації шкодить репутації України.

  • Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання. 
  • Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
  • У ЄС запропонували провести розслідування діяльності ПВК Вагнера та змусити Росію відповідати за злочини організації.

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Новини
Володимир Зеленський
Вагнергейт
Василь Бурба
зрив спецоперації
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