У ЄС пропонують провести розслідування діяльності ПВК Вагнера та змусити Росію відповідати за злочини організації
У Євросоюзі пропонують розслідувати злочинну діяльність ПВК Вагнера та притягнути до відповідальності Росію за створення та фінансування компанії
Відповідну пропозицію озвучив на пленарному засіданні Європарламенту депутат Андрюс Кубілюс, передає Еспресо.TV.
"Всі знають, що таке кремлівська ПВК Вагнера, які військові злочини в Криму, на Донбасі, в Сирії, Лівії, в Центральноафриканській Республіці та в інших місцях вони здійснили: тортури, вбивства, сексуальне насильство, масові страти, насильницькі зникнення. Дотепер ніхто не був притягнутий за це до міжнародної відповідальності", - сказав Кубілюс.
Депутат Європарламенту додав, що відповідно до міжнародного права це не є приватною військовою чи охоронною компанією, і це не волонтерська група найманців.
"Це створена Кремлем тіньова організація, військова сила, з чіткими ознаками бандитського угруповання у всій своїй діяльності. Такі підконтрольні уряду тіньові організації не підпадають під дію конвенцій, що забороняють діяльність найманців, або будь-яких інших міжнародних регуляторних правил, що застосовуються до приватних безпекових компаній", - зазначив Кубілюс.
Отже, у зв'язку з цими невизначеностями неможливо притягнути до відповідальності осіб та компанії, які стоять за діяльністю злочинних груп. На засіданні Андрюс Кубілюс представив проєкт резолюції щодо порушення прав людини приватними воєнізованими та безпековими компаніями, зокрема ПВК Вагнера. Однак він зазначив, що після цієї резолюції дуже важливо продовжити роботу європейських інституцій, щоб боротися із такими утвореннями, як ПВК Вагнер.
На думку Кубілюса, наступні кроки ЄС мають бути такими:
- провести повне розслідування діяльності ПВК Вагнера та скоєних нею злочинів і зробити парламентську доповідь з цього приводу;
- Європарламент та ЄС мають визначити вчинки ПВК Вагнера як діяльність кримінальної бандитської організації, що створена та фінансується державою;
- створити міжнародне законодавство, яке визначатиме відповідальність державних інституцій за утворення таких угруповань, як ПВК Вагнера;
- створити міжнародне законодавство, яке цілеспрямовано переслідуватиме діяльність і злочини кримінальних бандитських утворень, а також допоможе притягнути до відповідальності російську державу та режим Кремля, що утворили таку тіньову організацію.
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
- Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
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