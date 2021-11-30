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Єрмак дав свідчення ДБР у справі "вагнерівців"

30 листопада, 2021 вiвторок
12:21
Суспільство Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 30 листопада, дав свідчення ДБР у справі "вагнерівців"

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - зазначив Єрмак.

Він додав, що ЗМІ завчасно не повідомляв, щоб "не робити з цього шоу".

"Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - написав Єрмак.

  • Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що 24 липня 2020 року на нараді за участі президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по "вагнерівцях" проводити не можна. За словами Бутусова, Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком і те, що затримання "вагнерівців" завадить початку чергового перемир’я на Донбасі, та зажадав перенести початок операції. За даними Бутусова, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт "вагнерівців" з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.
  • 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Проте Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
  • У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”.
  • ТСК по "вагнерівцях" оприлюднила проміжний звіт, у якому підтвердила проведення "спецоперації" щодо затримання бойовиків і заперечила витік інформації з української сторони.
  • 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
  • 26 листопада президент Зеленський Президент розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба злив операцію щодо ПВК Вагнер, коли його ідеї були зруйновані РФ
  • У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.
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свідчення
ДБР
Вагнергейт
Єрмак
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