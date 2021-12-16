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Екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби

16 грудня, 2021 четвер
19:51
Суспільство Василь Бурба

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби на підставі поданого ним рапорту

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

"Він (міністр оборони Резніков, - ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний (ще у вересні 2021 року, - ред.)", - сказав Бурба.

За його словами, Резніков підписав рапорт у середу, 15 грудня. Це був повторний рапорт, адже перший відмовився підписати на той момент очільник Міноборони Андрій Таран. 

Бурба зазначив, що на той час було заплановане засідання тимчасової слідчої комісії парламенту щодо справи про зрив спецоперації із затримання вагнерівців. Тоді мали заслухати показання Бурби, однак через нібито відсутність кворуму засідання перенесли.

"Вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран, - ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков, - ред.) задовольнив, наказ підписано", - сказав він.

Про причини, чому Таран відмовився підписати рапорт, Бурба сказав так: "Можу сказати, що я маю неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець, і таким чином, можливо, міністр чи хтось із ОП думав, що це вплив на мене, тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (у ТСК, - ред.)".

На запит видання про цю подію міністр Резніков відповів, що підписав рапорт про відставку Бурби до свого відрядження до Швеції. Це відрядження, відповідно до інформації на сайті Міноборони, почалося 13 грудня.
 

  • Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
  • CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
  • 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
  • Нардеп від "Голосу" Роман Костенко повідомив, що екскерівник військової розвідки Василь Бурба дав тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради свідчення щодо зриву затримання "вагнерівців".
  • 13 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби. 
  • Міністр оборони Андрій Таран заперечив інформацію Бутусова про звільнення Бурби з військової служби.
  • 19 листопада Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям.

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Новини
міноборони
звільнення
Вагнергейт
Василь Бурба
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