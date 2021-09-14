"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"
Екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум
Про це він сказав журналістам біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє Еспресо.TV.
За словами Бурби, глава комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму. Екс-начальник ГУР сказав, що прийде на наступне засідання, призначене на 20 вересня.
Бурба розповів, що прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування.
Він не відповів на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому усі відповіді можу надати тільки на комісії".
Бурба здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поговорити члени комісії, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався про це зі ЗМІ. Відразу прилетів".
Читайте також: Бутусов: "Слуги народу" фактично визнали брехню Зеленського та Єрмака щодо заяв про операцію по "вагнерівцям"
- Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе