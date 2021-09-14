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Головна Вагнергейт "Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"

"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"

14 вересня, 2021 вiвторок
20:39

Екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум

Про це він сказав журналістам біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Бурби, глава комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму. Екс-начальник ГУР сказав, що прийде на наступне засідання, призначене на 20 вересня.

Бурба розповів, що прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування.

Він не відповів на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому усі відповіді можу надати тільки на комісії".

Бурба здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поговорити члени комісії, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався про це зі ЗМІ. Відразу прилетів".

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  • Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
  • Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
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