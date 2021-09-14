"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"

Про це він сказав журналістам біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Бурби, глава комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму. Екс-начальник ГУР сказав, що прийде на наступне засідання, призначене на 20 вересня.

Бурба розповів, що прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування.

Він не відповів на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому усі відповіді можу надати тільки на комісії".

Бурба здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поговорити члени комісії, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався про це зі ЗМІ. Відразу прилетів".

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