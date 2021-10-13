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Головна війна з Росією Написав рапорт, щоб свідчити про "вагнергейт": журналіст Бутусов заявив, що ексначальника військової розвідки Бурбу звільнили з армії

Написав рапорт, щоб свідчити про "вагнергейт": журналіст Бутусов заявив, що ексначальника військової розвідки Бурбу звільнили з армії

13 жовтня, 2021 середа
10:13
війна з Росією

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби

Про це Бутусов написав у Facebook.

Звільнення Бурби Бутусов пов'язує з наданням ним свідчень Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо зриву затримання "вагнерівців".

"Начальник Головного управління розвідки Міноборони в 2016-20-му роках генерал-полковник Василь Бурба сьогодні звільнений з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації із захоплення російських терористів", - написав Бутусов.

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Журналіст із посиланням на джерело зазначив, що Бурба написав рапорт на звільнення 14 вересня, щоб мати можливість свідчити щодо "вагнергейту" на тлі тиску на нього з боку міністра оборони Андрія Тарана.

"Перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Вагнергейта Бурба був викликаний на зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела, наказав Бурбі як військовослужбовцю відмовитися від дачі свідчень Тимчасовій слідчій комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020-го року самим Тараном і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в Офісі президента. Наказав не повідомляти, як проходило засідання в кабінеті Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, які не мають відношення до абсолютно секретних операцій військової розвідки - главу Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови офісу президента Романа Машовця, секретаря президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка. Таким чином, були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію. Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації. Щоб не виконувати незаконні накази Тарана, Бурба тут же в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби", - написав Бутусов.

При цьому, за даними журналіста, протокол свідчень Бурби досі не оформлений і його не бачили ні члени ТСК, ні сам Бурба.

"Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав свідчення народним депутатам. За даними джерел Цензор.Нет, протокол свідчень Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ні члени слідчої комісії ні сам Бурба. Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василь Бурба звільнений з військової служби", - підсумував Бутусов.

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Новини
Юрій Бутусов
Василь Бурба
Вагнергейт
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