На засіданні ТСК по "вагнерівцям" озвучили факти, які мають розбіжності з офіційною версією, - нардеп Костенко
Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні ТСК, яка займається в тому числі справою "вагнерівців" знову заслуховувала осіб, що приймали участь плануванні та проведенні спецоперації. На засіданні комісії були озвучені нові факти, що стосуються оперативних заходів. Виникають розбіжності з раніше озвученою офіційною версією ТСК щодо планування та реалізації спецоперації", - наголосив нардеп.
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Також він зазначив, що під час дослідження обставин, виникли нові прізвища, і ці люди також повинні бути заслухані.
- Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
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