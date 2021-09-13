На засіданні ТСК по "вагнерівцям" озвучили факти, які мають розбіжності з офіційною версією, - нардеп Костенко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ТСК, яка займається в тому числі справою "вагнерівців" знову заслуховувала осіб, що приймали участь плануванні та проведенні спецоперації. На засіданні комісії були озвучені нові факти, що стосуються оперативних заходів. Виникають розбіжності з раніше озвученою офіційною версією ТСК щодо планування та реалізації спецоперації", - наголосив нардеп.



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Також він зазначив, що під час дослідження обставин, виникли нові прізвища, і ці люди також повинні бути заслухані.



Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.

Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.

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