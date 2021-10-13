Таран про повідомлення Бутусова щодо звільнення Бурби: "Не хочу коментувати цю брехню"

Про це Таран сказав у етері Еспресо.TV у відповідь на запитання журналістів.



"А хто каже, що він (Бурба - ред.) був звільнений? Це ви кажете чи Юрій Бутусов? Це чергова брехня з боку Бутусова, саме тому я не хочу коментувати цю брехню. Бурба не був звільнений, я не підписував наказу про його звільнення", - сказав Таран.



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Водночас міністерство оборони на офіційному сайті заявляє, що наказу про звільнення Бурби з військової служби не було.



"У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було", - йдеться у заяві.



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Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби, пов'язавши це з наданням Бурбою свідчень Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо зриву затримання "вагнерівців".