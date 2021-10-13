Таран про повідомлення Бутусова щодо звільнення Бурби: "Не хочу коментувати цю брехню"
Міністр оборони України Андрій Таран заперечив інформацію журналіста Юрія Бутусова про звільнення ексначальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-полковника Василя Бурби з військової служби
Про це Таран сказав у етері Еспресо.TV у відповідь на запитання журналістів.
"А хто каже, що він (Бурба - ред.) був звільнений? Це ви кажете чи Юрій Бутусов? Це чергова брехня з боку Бутусова, саме тому я не хочу коментувати цю брехню. Бурба не був звільнений, я не підписував наказу про його звільнення", - сказав Таран.
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Водночас міністерство оборони на офіційному сайті заявляє, що наказу про звільнення Бурби з військової служби не було.
"У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було", - йдеться у заяві.
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Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби, пов'язавши це з наданням Бурбою свідчень Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо зриву затримання "вагнерівців".
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Очыльниця ТСК "слуга" Марьяна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
- Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російські спецслужби нічого не знали про спецоперацію із затримання "вагнерівців".
- Нардеп від "Голосу" Роман Костенко повідомив, що екскерівник військової розвідки Василь Бурба дав тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради свідчення щодо зриву затримання "вагнерівців".
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