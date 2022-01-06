Журналіст Бутусов: Зеленський був у Буковелі разом з Єрмаком та Демченком
Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові Русланом Демченком
Про це він написав у Facebook.
"Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що фото з Буковеля 5 січня надіслав один з читачів видання.
"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова Офісу Президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - підсумував журналіст.
- Нагадаємо, під час новорічного привітання президент Зеленський сказав, що сусіди мають приходити до України "з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю".
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