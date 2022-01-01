Зеленський чекає росіян з "холодцем та пляшкою"

Про це глава української держави заявив у своєму вітальному слові з нагоду початку нового 2022 року, інформує Еспресо.TV.



"Щоб сусіди в гості до нас - з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й без стуку", - сказав Зеленський.



"І щоб друзі - і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе, - не у Твіттері, а поруч", - додав він.



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Загалом недоброзичливих сусідів України президент у новорічному привітанні згадував двічі.



Окрім запрошення "в гості з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю" Володимир Зеленський також сказав, що українці не бояться чужих армій.



"Будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає", - наголосив глава держави.





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