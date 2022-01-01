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На Новий рік Зеленський назвав свою "головну ціль"

1 січня, 2022 субота
09:00
Суспільство

У привітанні з нагоди початку нового 2022 року президент України Володимир Зеленський сказав, що для нього є "головною ціллю"

Про це він заявив, перераховуючи здобутки України та українців протягом вже минулого 2021 року, передає Еспресо.TV із посиланням на розміщений у відкритому доступі повний текст привітанні від глави української держави.

"І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це - моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що". Тому що наступний рік точно буде кращим!", - наголосив він.

Також Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих російською армією українського Криму й окремих районів Донецької і Луганської областей "приїжджати частіше" на вільні території.

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"І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму.

Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми - одна сім'я. І Донбас, і Крим", - зазначив президент України.

"И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - додав він російською мовою.
 




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Новий рік
Володимир Зеленський
новорічні привітання
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