"Активно працюють на рівні регіонів": Офіс президента планує завершити формування власного медіахолдингу за рік до виборів у Раду, - політолог Таран

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"У березні ми обговрювали велику ймовірність створення Володимиром Зеленським медіахолдингу на базі телеканалу "Дом". Ми говорили, що однієї потужності 1+1 йому замало і у нього є 2 варіанти: або домовлятися з каналами великими, або спробувати відірватися від загальнонаціональних телеканалів і будувати свій медіахолдинг", - розповів Таран.



На думку політолога, Зеленський пішов саме другим шляхом.



"Ми також говорили, що тоді анонсований закон про олігархів стане інструментом, щоб "віджимати" регіональні та центральні канали. Прогнозую, що він на цьому не зупиниться. По моїй інформації, зараз дуже активно працюють з регіональними каналами. Думаю, що скоро ми побачимо зміну полярності на регіональному рівні. І цей великий медіахолдинг, по моїй інформації, Банкова планує завершити до середини 2022 року - рівно за рік до старту парламентської кампанії", - підсумував він.





Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.