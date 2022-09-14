ЄС скасував санкції проти Януковича та Пшонки за розтрату держкоштів

Відповідний документ опублікували в офіційному журналі ЄС.

Так, крім Януковича та Пшонки, скасували санкції й для їхніх синів - Олександра Януковича й Артема Пшонки.

У журналі зазначають, що термін застосування обмежувальних заходів щодо названих чотирьох осіб закінчився ще 6 вересня 2022 року. На підставі цього факту та інформації щодо їхніх прав на захист і права на ефективний судовий захист, санкції з них мають бути зняті.

"На підставі перевірки Радою записи щодо чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, та інформацію щодо їхніх прав на захист і права на ефективний судовий захист, мають бути виключені з Додатка I. до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - ідеться в записі в журналі.

4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".

25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.

10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні.