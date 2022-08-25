Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, суд постановив передати на потреби української армії 300 млн грн сина колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

"Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали ЗСУ. Мова про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента", - пише офіс ГП.

Як зазначається, працівники банку намагалися приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

"Під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на грошові кошти службових осіб "Всеукраїнський банк розвитку" та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом судовими рішеннями гроші були передані АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів, - ред.)", - пише офіс генпрокурора.

Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

"Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 млн грн зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

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