Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

За його словами, на позачерговому засідання Кабмін погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на 152 млн грн. Ці гроші перебувають на рахунках агентства й були заморожені під час майна росіян і колаборантів в Україні.

"Також сьогодні Уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні. Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - наголосив прем'єр.

Він зауважив, що заморожування й конфіскацію російських активів проводять за чітко визначеними процедурами згідно з новим законодавством. Уряд працює над тим, щоб забрати все майно та кошти РФ і витратити на посилення української армії та відбудову України.

9 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Віктора Януковича, Павла Лєбєдєва та Сергія Курченка.

13 червня прокуратура наклала арешт на 645 залізничних вагонів, що належать родині ексміністра оборони України часів Віктора Януковича Павла Лебедєва.

Станом на 5 липня українські суди в рамках різних кримінальних проваджень арештували російські активи, зокрема майно Олега Дерипаски, на суму не менше за 33 млрд грн.

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