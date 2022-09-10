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Кабмін наклав повторні санкції на Януковича, Курченка, ексміністра Лєбєдєва й російського олігарха Дерипаску

10 вересня, 2022 субота
18:29
Економіка Янукович

Уряд наклав санкції на експрезидента Віктора Януковича, підприємця Сергія Курченка, ексміністра Павла Лебедєва, російського олігарха Олега Дерипаску, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

За його словами, на позачерговому засідання Кабмін погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на 152 млн грн. Ці гроші перебувають на рахунках агентства й були заморожені під час майна росіян і колаборантів в Україні.

"Також сьогодні Уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні. Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - наголосив прем'єр.

Він зауважив, що заморожування й конфіскацію російських активів проводять за чітко визначеними процедурами згідно з новим законодавством. Уряд працює над тим, щоб забрати все майно та кошти РФ і витратити на посилення української армії та відбудову України.

  • 9 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Віктора Януковича, Павла Лєбєдєва та Сергія Курченка.
  • 13 червня прокуратура наклала арешт на 645 залізничних вагонів, що належать родині ексміністра оборони України часів Віктора Януковича Павла Лебедєва.
  • Станом на 5 липня українські суди в рамках різних кримінальних проваджень арештували російські активи, зокрема майно Олега Дерипаски, на суму не менше за 33 млрд грн.

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Денис Шмигаль
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