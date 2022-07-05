Про це повідомила генеральне прокурорка Ірина Венедіктова.

"Ми в війні. Справжній. Не гібридній чи якійсь "комбінованій" – кривавій війні. Ми воюємо проти тих, хто історично і традиційно заробляв, в тому числі і в Україні. Я кажу про громадян РФ і РБ. Володіння громадян РФ і РБ обчислюються, природно, десятками (якщо не сотнями) мільярдів гривень. Наше завдання – виявити, побачити зв’язки, не допустити заміну власників, арештувати, зробити так, щоб майно чи грошові кошти були передані під контроль держави Україна", – написала Венедіктова в Facebook.

Венедіктова також опублікувала список заарештованого майна, що належить росіянам:

469 млн грн та 12 млрд грн у вигляді цінних паперів російського олігарха Михайла Фрідмана;

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського бізнесмена Михайла Шелкова;

ТОВ "ВСМПО Титан України", яке є "дочкою" російської корпорації ВСМПО-Авісма;

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" російського олігарха Олега Дерипаски;

ТОВ "Аерок" російського бізнесмена Андрія Молчанова;

АТ "Кіровоградське рудоуправління" російських бізнесменів Сергія Кабаргіна та Людмили Соловйової;

дев'ять українських підприємств, які належать російським холдингам Ростєх, Татнєфть, РусАЛ, Група ГМС, та 70 об'єктів їхньої нерухомості;

товари ТОВ "Август Україна", яке імпортувало з Білорусі засоби захисту рослин.

Також до цього списку Венедіктова включила майно "деяких українських олігархів, афілійованих з російським бізнесом": 26 облгазів Дмитра Фірташа і ТОВ "Інвестиційна компанія Спорт-Тур".

За допомогою цієї компанії, за даними Венедіктової, Віктор Медведчук з дружиною вивели з державної власності земельні ділянки для будівництва котеджу. Загалом заарештовано 413 об’єктів Медведчуків: 122 га землі, літак та гвинтокрил, два електрокари, два квадроцикли, два майнові комплекси, одне нежитлове приміщення, три квартири, один житловий будинок, 302 картини, 91 одиниця коштовностей.

Ще встановлюється точна вартість арештованих корпоративних прав підприємств, 13 літаків, гелікоптера, 10 суден, майже 19 000 залізничних вагонів, 26 облгазів, понад 200 автозаправних комплексів, 11 нафтобаз, сотні одиниць транспортних засобів та земельних ділянок і будівель, інших активів та майна.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня Польща дозволила вводити тимчасові адміністрації в підсанкційні російські компанії та продавати їх.

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