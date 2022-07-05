Польща дозволила продавати підсанкційні російські компанії
Польща законодавчо дозволила вводити тимчасові адміністрації в підсанкційні російські компанії та продавати їх
Про це пише Європейська правда.
Польща ухвалила поправки до закону про санкції та дозволила призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх.
Таким чином, Польща зможе призначати тимчасове управління в підсанкційні російські компанії. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.
Тимчасові адміністрації мають або продавати ці компанії, або передавати їх під управлінння польского держказначейства.
- Нагадаємо, британська влада внесла до санкційних списків, пов'язаних з РФ, ще шість фізичних осіб і один сайт новин.
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