Польща дозволила продавати підсанкційні російські компанії

Про це пише Європейська правда.

Польща ухвалила поправки до закону про санкції та дозволила призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх.

Таким чином, Польща зможе призначати тимчасове управління в підсанкційні російські компанії. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.

Тимчасові адміністрації мають або продавати ці компанії, або передавати їх під управлінння польского держказначейства.

Нагадаємо, британська влада внесла до санкційних списків, пов'язаних з РФ, ще шість фізичних осіб і один сайт новин.

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