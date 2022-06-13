Прокуратура заарештувала 645 залізничних вагонів, що належать родині ексміністра оборони України часів Януковича Лебедєва
Прокуратура наклала арешт на 645 залізничних вагонів і передала їх Національному агентству України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
Про це інформує Офіс генерального прокурора України.
"Арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА", – йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про родичів колишнього Міністра оборони України (2012-2014), які займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.
Крім того, накладено арешт і на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.
Павло Лебедєв – уродженець Росії. Народний депутат 5, 6 і 7 скликань (Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів). У грудні 2012 року був призначений міністром оборони. Під час Революції гідності зник з України і переховується від слідства. 25 травня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт Лебедєва у справі про розстріли на Майдані. 24 червня 2020 року ДБР повідомило про Павлу Лебедєву в скоєнні державної зради.
- Нагадаємо, 8 червня в Україні арештували майно підприємств Росії та Білорусі вартістю понад 600 млн грн.
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