Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у середу, 8 червня.

"Офіс генерального прокурора забезпечив накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальних цінностей на суму понад 130 млн грн, що належать підприємствам РФ та РБ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, слідство встановило, що посадовці російських та білоруських підприємств у 2022 році ввезли на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувалися з порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження зазначеного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації надалі Офісом генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 600 млн грн", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передані до управління АРМА.

Досудове розслідування проводить Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

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