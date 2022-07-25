Про це повідомляє Офіс генпрокурора у telegram.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - заявили в Офісі генпрокурора.

У генпрокуратурі додали, що внаслідок таких дій у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування чорноморського флоту РФ на території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Костянтин Грищенко був міністром закордонних справ в уряді Миколи Азарова з березня 2010 до грудня 2012 року. Олександр Лавринович очолював мін'юст з березня 2010 до липня 2013 року.

25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом "Харківських угод".

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