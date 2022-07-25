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Ексміністрам Лавриновичу та Грищенку оголошено про підозру у держзраді, - Офіс генпрокурора

25 липня, 2022 понедiлок
14:56
Суспільство генпрокуратура

Колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження "Харківських угод"

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у telegram.  

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - заявили в Офісі генпрокурора.  

У генпрокуратурі додали, що внаслідок таких дій у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування чорноморського флоту РФ на території України. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Костянтин Грищенко був міністром закордонних справ в уряді Миколи Азарова з березня 2010 до грудня 2012 року. Олександр Лавринович очолював мін'юст з березня 2010 до липня 2013 року. 

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Кримінал
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Микола Азаров
Крим
МЗС України
держзрада
Офіс генпрокурора
Чорноморський флот Росії
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