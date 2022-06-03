Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод" за статтею про держзраду
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно експрезидента України Віктора Януковича щодо можливої державної зради під час підписання "Харківських угод"
Таке рішення суду надає право провести досудове розслідування стосовно Януковича за його відсутності.
"За даними слідства, експрезидент України, в порушення вимог Конституції, 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.
Слідство вважає, що цим були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України та у подальшому окупації Криму.
- Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.
- 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод". 20 жовтня суд його заочно заарештував.
- 23 травня суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".
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