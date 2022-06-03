Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

Таке рішення суду надає право провести досудове розслідування стосовно Януковича за його відсутності.

"За даними слідства, експрезидент України, в порушення вимог Конституції, 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що цим були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України та у подальшому окупації Криму.

Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.

24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод". 20 жовтня суд його заочно заарештував.

23 травня суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".

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