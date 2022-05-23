Суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди"
Печерський районний суд 23 травня обрав експрезиденту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в справі про держзраду щодо підписання "Харківських угод"
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.
За даними слідства, Янукович, який діяв за попередньою змовою з експрем’єром Миколою Азаровим, в порушення вимог Конституції та закону про міжнародні договори, надав РФ та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.
21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, Янукович підписав від імені України угоду, яка продовжила на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, замість підготовки до його виведення з території України.
"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил і окупації ними Криму", - йдеться у повідомленні.
- Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.
- 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"
- 20 жовтня суд його заочно заарештував.
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