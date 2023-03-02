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У Швейцарії судитимуть чотирьох банкірів, які допомагали приховувати статки Путіна

2 березня, 2023 четвер
16:28
Економіка путін

Прокуратура Швейцарії висунула чотирьом банкірам звинувачення у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту

Про це повідомляє Financial Times.

Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, в тому числі її виконавчий директор Роман Абдулін.

Згідно з обвинувальним висновком, копію якого суд Цюриха надав Financial Times, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії від імені Сергєя Ролдугіна, віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них.

"Загальновідомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди, - йдеться в обвинувальному висновку. "Ролдугін... [був підставною особою" – додають прокурори.

Представник Газпромбанку Швейцарії, який перебуває в процесі згортання своєї діяльності внаслідок міжнародних санкцій проти Росії, заперечив звинувачення проти співробітників банку, але відмовився надавати подальші коментарі щодо "судового процесу, що триває".

Прокурори стверджують, що в Газпромбанку на Ролдугіна була проведена мінімальна належна перевірка.

Згідно з обвинувальним висновком, банкіри підписали декларації про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою" – формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку – попри широке поширення публічних повідомлень про його зв'язки з Кремлем і Путіним.

Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на $50 млн і планував щорічно переводити в країну понад $10 млн через складний водоспад підставних компаній і рахунків. "Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна", - стверджує прокуратура.

В офіційному банківському досьє на Ролдугіна містилася лише видрук даних вебсайту Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, де Ролдугін був диригентом, і єдиний негативний результат пошуку в базі даних Worldcheck, яка перевіряє дотримання вимог законодавства.

Прокурори стверджують, що звинувачені були повністю обізнані про справжнє значення і зв'язки Ролдугіна.

В обвинувальному висновку також детально описано, як компанії, створені на ім'я Ролдугіна, були засновані посадовими особами банку "Россия", які намагалися приховати свою причетність, використовуючи анонімні адреси електронної пошти.

"Банк "Россия" є банком провідних російських політиків, а його мажоритарний акціонер і голова правління [Юрій Ковальчук] вважається скарбником Путіна", - зазначається в обвинувальному висновку.

Справа була відкрита в результаті витоку Панамського архіву в 2016 році.

Міжнародний консорціум медіаорганізація, включаючи німецький журнал Der Spiegel і британську газету Guardian, на основі аналізу документів виділив справи Ролдугіна, підкресливши його близькість до Путіна, банку "Россия" і величезні незрозумілі статки.

Finma, швейцарський регулятор фінансових ринків, розпочав розслідування проти Газпромбанку в результаті витоку інформації. У 2018 році регулятор дійшов висновку, що банк "серйозно порушив вимоги щодо належної обачності у боротьбі з відмиванням грошей у період з 2006 по 2016 рік", і наклав на нього суворі штрафи.

Він також подав скаргу до кантональної прокуратури Цюриха, що призвело до офіційного кримінального розслідування.

Прокурори вимагають тюремного ув'язнення для всіх чотирьох банкірів. Судовий процес розпочнеться в Цюриху 8 березня.

Кримінал
Володимир Путін
Швейцарія
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