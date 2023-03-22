Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

"Більшість членів Комітету вважає, що Україна потребує значної фінансової підтримки, в тому числі для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та зміцнення цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Водночас деякі члени Комітету вважають, що багато питань, що стосуються відбудови України та міжнародного співробітництва, ще потребують з'ясування. Цей процес триває, тому визначати внесок на цьому етапі не є доцільним.