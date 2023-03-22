Швейцарія може надати Україні $540 млн на розмінування і відновлення цивільної інфраструктури
Комітет із питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії подасть до парламенту пропозицію надати Україні 5 млрд швейцарських франків (близько $540 млн)
Про це йдеться в офіційному пресрелізі.
"Більшість членів Комітету вважає, що Україна потребує значної фінансової підтримки, в тому числі для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та зміцнення цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Водночас деякі члени Комітету вважають, що багато питань, що стосуються відбудови України та міжнародного співробітництва, ще потребують з'ясування. Цей процес триває, тому визначати внесок на цьому етапі не є доцільним.
- На початку березня повідомлялося, що у парламенті Швейцарії точаться дискусії з питання доцільності скасування заборони реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в країни, залучені в збройні конфлікти.
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