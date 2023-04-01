Про це повідомляє пресслужба ООН у twitter.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться у повідомленні.

Довідка

До складу Ради безпеки ООН входять 10 ротованих і п'ять постійних країн-членів, серед яких Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на Радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена.