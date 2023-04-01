Росія протягом місяця очолюватиме Раду безпеки ООН
1 квітня держава-агресор Росія очолила виконавчий орган ООН, замінивши Мозамбік за умовами черговості
Про це повідомляє пресслужба ООН у twitter.
"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться у повідомленні.
Довідка
До складу Ради безпеки ООН входять 10 ротованих і п'ять постійних країн-членів, серед яких Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на Радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "злим жартом".
- Цього тижня Радбез ООН має обговорити погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.
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