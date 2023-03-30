З 1 квітня в Радбезі ООН головуватиме Росія: Кулеба назвав це злим жартом
31 березня – останній день, коли в Радбезі ООН головуватиме Мозамбік. З 1 квітня головування на себе перебере Росія. Україна виступила різко проти
Своє обурення із приводу головування РФ висловив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем із Росією в Радбезі ООН", - написав він.
Варто зазначити, що головування в Радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на Радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
- Цього тижня Радбез ООН має обговорити погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.
- Раніше Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і з ООН у цілому.
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