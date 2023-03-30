Своє обурення із приводу головування РФ висловив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем із Росією в Радбезі ООН", - написав він.

Варто зазначити, що головування в Радбезі ООН змінюється щомісяця. Кожна країна-член головує по черзі. Відповідно до статті 24 Статуту ООН, на Радбез ООН як постійний орган покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.