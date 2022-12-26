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Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому

26 грудня, 2022 понедiлок
15:50
Світ Радбез ООН

Українська сторона ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй

Про це йдеться у заяві МЗС.

Як зазначається, з урахуванням російського повномасштабного вторгнення та агресивної політики Москви це лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН. Саме тому питання долі Росії в ООН має вирішуватися у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права. А також за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві кажуть, що розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав і обов'язків СРСР.

"З точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Ради безпеки ООН, яким користується Російська Федерація", - зауважили у МЗС.

Українські дипломати наголошують, що Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою.

"Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав. Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня 31 рік тому", - нагадали у МЗС.

Українські дипломати акцентували, що правомірна процедура набуття РФ членства в ООН та місця серед постійних членів Ради безпеки мала обов’язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН.

"У грудні 1991 року звернення Російської Федерації щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто Радою безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до Статті 4 Статуту ООН. Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради безпеки ООН та за рішенням Генеральної Асамблеї, і лише в такий спосіб... Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - заявили у МЗС.

Як зазначається у документі, українські дипломати вважають, що, керуючись принципом рівноправності членів ООН, Росія має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни.

МЗС стверджує, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму facebook наголосив, що Україна більше не мовчатиме.

"Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань", - написав міністр.

  • Раніше до конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН.
  • 23 грудня голова Євроради заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН. За його словами, необхідність реформування ООН назріла давно.

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Україна
Росія
ООН
Радбез ООН
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