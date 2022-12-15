Про це повідомляє співавтор резолюції, республіканець Стів Коен у твіттері.

"Росія неодноразово, свідомо і грубо порушувала статут ООН. Сьогодні Джо Вілсон і я представили двопартійну резолюцію, яка закликає до виключення Росії з Ради Безпеки ООН", - розповів він.

У резолюції йдеться про те, що Росія припустилась грубих порушень Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді Безпеки. Йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, погрожування ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

Резолюція Гельсінської комісії закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".

1 грудня Верховна Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.

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