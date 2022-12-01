Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії
Верховна Рада 314 голосами "за" схвалила звернення до ООН щодо виключення з неї Росії
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент схвалив заяву щодо необхідності реформування ООН і нелегітимності перебування РФ в ній. За відповідну постанову №8229 проголосувало 314 депутатів", - написав парламентар.
Так, у постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.
"РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР, як держава і суб‘єкт міжнародного права, припинив своє існування. Тому і РФ не може мати статусу держави-продовжувача СРСР", - пояснив спікер ВР Руслан Стефанчук і додав, що є абсурдним те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН і тим паче ветувати їх.
- 23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.
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