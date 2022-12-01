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Головна політика Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії

Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії

1 грудня, 2022 четвер
16:37
політика

Верховна Рада 314 голосами "за" схвалила звернення до ООН щодо виключення з неї Росії

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив заяву щодо необхідності реформування ООН і нелегітимності перебування РФ в ній. За відповідну постанову №8229 проголосувало 314 депутатів", - написав парламентар.

Так, у постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.

"РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР, як держава і суб‘єкт міжнародного права, припинив своє існування. Тому і РФ не може мати статусу держави-продовжувача СРСР", - пояснив спікер ВР Руслан Стефанчук і додав, що є абсурдним те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН і тим паче ветувати їх.

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