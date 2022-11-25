Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер зазначив, що у Парламенті зареєстровано проект Постанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об’єднаних Націй і її реформування, відповідальності членів російських політичних партій, що підтримують агресію»".

"Тут все просто. РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР, як держава і суб‘єкт міжнародного права, припинив своє існування. Тому і РФ не може мати статусу держави-продовжувача СРСР", - йдеться у дописі.

Стефанчук додав, що є абсурдним те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН і тим більше ветувати їх.

"Тому Україна закликає реформувати таку важливу міжнародну організацію. З цим і будемо звертатись до парламентів та урядів іноземних держав. Прогнозую схвалення цієї Постанови українським Парламентом без тривалих дискусій", - зазначив голова ВР.

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