Радбез ООН обговорить погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі
Засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї має відбутись цього тижня
Про це на брифінгу в понеділок оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пише "Укрінформ".
"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН, – ред.) має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", – зазначив він.
- Раніше з вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна у заяві МЗС, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.
- Напередодні Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї та розмістять її на території сусідньої держави.
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