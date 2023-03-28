Про це на брифінгу в понеділок оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пише "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН, – ред.) має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", – зазначив він.