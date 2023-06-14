Про це повідомляє естонське видання ERR.

Зазначається, що передачею обладнання та техніки Естонія відповіла на міжнародний запит України про допомогу подолати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. В Україну надійдуть шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

"Зараз пріоритетом є порятунок людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі роблять саме так", - заявив генеральний директор рятувального департаменту Естонії Марго Клаос.

Загалом країна відправить в Україну обладнання сумою майже 457 тис. євро. Гроші на це виділяє міністерство закордонних справ Естонії.