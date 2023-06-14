Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Рятувальний департамент Естонії відправить в Україну техніку та обладнання сумою майже в 457 тис. євро
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Зазначається, що передачею обладнання та техніки Естонія відповіла на міжнародний запит України про допомогу подолати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. В Україну надійдуть шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.
"Зараз пріоритетом є порятунок людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі роблять саме так", - заявив генеральний директор рятувального департаменту Естонії Марго Клаос.
Загалом країна відправить в Україну обладнання сумою майже 457 тис. євро. Гроші на це виділяє міністерство закордонних справ Естонії.
- 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
- 13 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується, але рятівники мають перевірити затоплені райони на наявність мін та боєприпасів.
- Також на Херсонщині запровадили заборону на в'їзд до населених пунктів, постраждалих через підтоплення.
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